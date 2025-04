Conflito comercial entre EUA e China pode abrir espaço para indústria de MS, avalia Fiems

Presidente da federação acredita que guerra comercial representa riscos, mas também oportunidades para o setor produtivo sul-mato-grossense

A intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China tem gerado incertezas nos mercados globais, mas também pode abrir brechas para o fortalecimento de economias regionais. É o que avalia o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, ao comentar os efeitos da política protecionista adotada pelo governo norte-americano.

Para Longen, o cenário internacional ainda é incerto, mas o aumento das tarifas impostas pelos EUA aos produtos chineses pode trazer efeitos positivos para o Brasil, especialmente para Mato Grosso do Sul. “Estamos atentos. Essas taxas podem comprometer alguns setores no Brasil, especialmente aqui no nosso Estado, mas entendemos que há oportunidades que podem ser construídas com essa sobretaxa americana sobre os produtos chineses”, afirmou.

A avaliação da Fiems é de que a medida rompe com padrões internacionais, ao mesmo tempo em que pode favorecer setores específicos da indústria local, que ganhariam espaço frente à redução da competitividade chinesa em alguns segmentos. “Na minha avaliação, são oportunidades muito boas para o mercado de Mato Grosso do Sul. Esperamos que, nos próximos dias, possamos avaliar de forma mais clara quais setores serão positivamente impactados e quais, pontualmente, poderão ser afetados negativamente, mas acredito que, no Brasil, podemos ganhar competitividade”, destacou o presidente da federação.

