Polícia apreende materiais de informática e celulares avaliados em R$ 350 mil

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreendeu na tarde de ontem (21), mais de R$ 350 mil em materiais de descaminho, O flagrante aconteceu durante bloqueio policial, MS-164, na zona rural de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. O condutor do veículo, foi preso em flagrante.

O material estava sendo transportado no interior de um GM/Tracker. O condutor do veículo, de 31 anos, foi preso durante abordagem.

Segundo o DOF, foram encontrados no veículo, celulares e materiais de informática, sem nota fiscal. Aos policiais, o motorista confessou que havia carregado o automóvel em Pedro Juan Caballero e deixaria a mercadoria em Campo Grande.

O material apreendido foi encaminhado a Polícia Federal de Ponta Porã, juntamente com o motorista.

