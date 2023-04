Motociclista morre após colidir em veículo na BR-158

O motociclista Manoel Cardoso de Oliveira, de 34 anos, morreu na tarde de ontem (21), após ser atingindo por um veículo, na BR-158, em Aparecida do Taboado, a 458 quilômetros de Campo Grande. As causas do acidente serão apurados pela Polícia Civil.

Conforme o registro policial, a vítima trafegava pela rodovia sentido a Santa Fé do Sul (SP), quando foi atingindo pela condutora de um Volkswagen Gol, que vinha na direção contrária.

Após a colisão, o motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, em estado grave. Ele estava inconsciente e com diversas fraturas pelo corpo.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acabou morrendo na unidade de saúde, enquanto aguardava ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, por conta dos ferimentos.

A Polícia Civil e a perícia técnica estiveram no local do acidente. As causas do acidente serão investigados pela delegacia local.

