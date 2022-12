Polícia apreende mais de 1 tonelada de maconha com assaltantes

Após o segundo confronto ocorrido nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, agentes da Polícia Nacional do Paraguai apreenderam 1.303 quilos de maconha.

A droga estava distribuída em 61 pacotes e foi apreendida em uma das casas onde ocorreram as diligências que resultaram na morte de três assaltantes. De acordo co o site Midiamax, no local também foi encontrada uma motocicleta, munições para pistolas 9 milímetros e .40 e dinheiro em espéc

Segundo informações do comissário Javier Flores, chefe do Departamento de Investigações, os três criminosos foram identificados como Burt Lancart Da Silva Meneses, Daniel de Souza de Oliveira e Guillerme da Silva Sebastião.

Durante o primeiro confronto, ocorrido no mesmo dia, o Suboficial Esteban Ramón Cañete Areco, policial da 8ª Delegacia de Subcomissão, foi morto. Ainda segundo a Polícia Nacional, outro agente acabou ferido e foi levado para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Com informações do Dourados News.

