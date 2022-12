Oficina mecânica lucra com 80% do público feminino

Empresário inovou e decidiu abrir mecânica destinada para mulheres

A história que se conta é que a mulherada é passada para trás, ao levar o carro na oficina mecânica. Para desconstruir este cenário, o empresário Cleber Arce Vieira, de 42 anos, decidiu abrir a oficinal D’elas, e consegue lucrar com, pelo menos, 80% do público.

Os serviços são feitos por meio de agendamento. Após deixar o carro no local, as clientes podem acompanhar, pelo WhatsApp, o trabalho feito no veículo. Cleber até grava vídeos explicando o problema que está acontecendo com o carro e envia pelo aplicativo de mensagens.

Por lá, são realizados todos os serviços de mecânica em geral, desde revisão veicular, troca de óleo e higienização do ar-condicionado com ozônio, por exemplo.

Para auxiliar na gestão, Cleber conta com a ajuda da esposa, que também recepciona a clientela. Uma das clientes do local, a nutricionista Bárbara Cristina Melo da Silva, de 50 anos, relata que teve uma boa experiência na oficina. “Essa parte de mecânica, muitos profissionais conseguem enganar relatando problemas que não existem. Mas, o Cleber mostra o que está acontecendo no veículo e nos explica para não ficarmos com dúvida”.

“Além disso, a esposa que trabalha com ele também auxilia as clientes. Desta forma, posso dizer que a oficina D’elas tem um cuidado com as mulheres e literalmente tem o atendimento diferenciado em relação às outras da cidade. O diferencial da oficina é a garantia do serviço. Ele faz todo o processo e te oferece a garantia do trabalho”, conta a cliente.

História

Com uma oficina mecânica herdada pelo pai, Cleber decidiu mudar o rumo do empreendimento, no qual, o atendimento é de 80% exclusivo para o público feminino. Com um ano de funcionamento, a oficina D’elas garante um serviço de confiança para as mulheres de Campo Grande. “Quando mais novo, herdei uma oficina mecânica do meu pai e continuei trabalhando. Era algo mais caseiro. Porém, a procura das clientes mulheres era grande e foi neste momento que decidi inovar e impulsionar esse serviço na cidade”.

“Com um ano, iniciei o trabalho que é exclusivo para elas. A mulher é bem organizada e elas nos dão a ferramenta de trabalho que é a confiança. Lógico que alguns clientes antigos homens me procuram – 20% deles, mas, não abro mão de continuar na exclusividade para o que me propus a fazer que seja à mecânica diretamente para as mulheres”, explica Cleber.

Qualificação

Diante do cenário, é difícil ver mulheres trabalhando em oficinas mecânicas. Esse é um desafio ainda existente para Cleber: Achar quem faça serviço nessa área. “Infelizmente ainda existe muito preconceito com as mulheres nesta área. Fui atrás para contratação, mas, não achei nenhuma profissional em Campo Grande”.

No entanto, reforça que seguirá procurando alguma mulher que trabalhe na área para futuramente entrar para a equipe da oficina D’elas. No local, há apenas um mecânico, Cleber e a esposa trabalhando.

O Sebrae oferece qualificação para mulheres que querem trabalhar no ramo, inclusive para quem pretende abrir uma oficina. No site, é encontrado uma cartilha com informações sobre troca de óleo e lubrificantes; alinhamento e balanceamento; regulagem de motores; sistemas de direção; ar-condicionado; escapamento; direção hidráulica; sistemas eletrônicos. Além disso, sobre várias outras áreas dentro da mecânica. São 28 conteúdos exclusivos.

