Polícia apreende cinco toneladas de maconha em Dourados

A equipe da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) realizou, na madrugada desta sexta-feira (5), uma apreensão significativa, interceptando cerca de cinco toneladas de maconha em um galpão no Bairro Jardim Rasslem, em Dourados, cidade localizada a 251 quilômetros de Campo Grande A droga, destinada a São Paulo, seria utilizada para abastecer facções criminosas na região metropolitana.

A descoberta do local se deu por meio do trabalho de inteligência da Polícia Civil, que identificou a presença de um entreposto no endereço. A equipe da Defron, após o êxito na interceptação de uma carga prevista para ser enviada a São Paulo, intensificou a vigilância e decidiu adentrar o galpão, onde encontraram numerosos fardos de maconha. O local, desprovido de móveis e moradores, indicava ser utilizado exclusivamente para o armazenamento da droga.

Além da substância ilícita, um caminhão com placas adulteradas também foi apreendido nas instalações. A maconha, distribuída em 225 fardos, totalizou 5,484 toneladas, estimando-se que o valor da droga chegasse a pelo menos R$ 11 milhões nos grandes centros urbanos. O caso está sob investigação para identificar os responsáveis pela operação.