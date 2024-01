Pré matrícula da Reme de jardim termina amanhã

As pré-matrículas da Rede Municipal de Ensino de Jardim (REME) terminam amanhã (6) e ainda podem ser realizadas por meio de formulário on-line. O prazo começou em 18 de dezembro.

Para realizar a pré-matrícula, acesse o formulário on-line. A designação acontece a partir de segunda-feira(8) por meio de mensagem (SMS), com indicação de qual Escola ou CIEI que houver vaga.

O preenchimento de forma on-line permite o não enfrentamento de filas. Para a realização das pré-matrículas é necessário o comprovante de vacinação e documentos dos alunos.

A REME de Jardim oferece quatro Centros Integrados de Educação Infantil (CIEIs) e sete Escolas Municipais distribuídos

