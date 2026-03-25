Senac leva temas como inovação, sustentabilidade e futuro à COP15

Entre os dias 23 e 29 de março, Campo Grande recebe a 15ª Conferência das Partes (COP15), realizada em espaços como o Bosque Expo e a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), reunindo representantes de mais de 130 países em torno da proteção da biodiversidade e da conservação de espécies migratórias. Dentro da programação paralela, o Senac MS participa com palestras que conectam inovação, turismo e sustentabilidade, além de provocar reflexões sobre o papel da criatividade e da economia criativa na construção de soluções para a crise ambiental.

A escolha da cidade não é por acaso. Mato Grosso do Sul abriga biomas estratégicos, como o Pantanal e o Cerrado, e tem papel relevante nas discussões sobre preservação, uso sustentável dos recursos naturais e desenvolvimento econômico alinhado à agenda ambiental.

Nesse cenário, instituições de ensino também entram na conversa, mostrando como a formação contribui com os desafios discutidos no evento. A ideia é aproximar o debate global da realidade local, conectando conhecimento técnico com soluções aplicáveis.

Durante a programação, a consultora de inovação e turismo do Senac MS, Camila Fernandes, destacou que, embora o tema seja pauta há um tempo, o desafio está na ação: incentivar o envolvimento das pessoas e das comunidades, fortalecer a identidade local e prospectando o turismo como vetor de desenvolvimento econômico sustentável. “O turismo depende diretamente de ambientes preservados. Quando a gente fala de inovação nesse setor, estamos falando também de sustentabilidade, de novos modelos que respeitam aquele ambiente, e é isso que transforma uma viagem em experiência, isso agrega valor a todos os envolvidos.”

Na mesma linha, a docente Helena Queiroz reforçou que esse movimento também passa pela criatividade. Para ela, é preciso testar novas ideias e incentivar o fazer, tirar as ideias do papel. “A sustentabilidade só ganha força quando vira ação e quando as pessoas se reconhecem como parte desse processo”, explica Helena.

“Receber a COP15 em Mato Grosso do Sul nos conecta diretamente a uma agenda global que já exige respostas concretas. A educação profissional entra como esse elo, preparando pessoas para transformar esse debate em prática. Ao mesmo tempo, o Senac contribui com soluções que fortalecem a sustentabilidade nos negócios, no comércio e nos serviços do Estado, impulsionando uma educação inovadora, alinhada às novas demandas do mercado e da sociedade.”, pontua Jordana Duenha, diretora regional do Senac.

No campo da formação, a vivência prática aparece como um diferencial importante, a participação do Senac se deu também com a visitação dos alunos da Aprendizagem Comercial.

A COP15 reforça um ponto central: os desafios ambientais são globais, mas as soluções passam por ações locais. Conhecimento aplicado e formação de pessoas preparadas para lidar, dentre outros temas complexos, com desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

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