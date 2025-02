Polícia apreende 385 quilos de maconha em veículo abandonado em Itaporã

Na tarde desta sexta-feira (7), o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizou a apreensão de 385 quilos de maconha, que estavam sendo transportados em um veículo GM Kadet, de cor vermelha e com placas falsas. A apreensão ocorreu na rodovia MS-270, na área rural de Itaporã.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo, os policiais avistaram o Kadet fora da pista, aparentemente devido a uma perda de controle do motorista, que abandonou o carro. O veículo estava sem funcionamento e vazio.

O DOF acionou o helicóptero Harpia para dar apoio à operação, com sobrevoos na região para tentar localizar o condutor, mas as buscas não resultaram em prisões. Até o momento, o responsável pela carga ilícita não foi encontrado. A polícia segue investigando o caso.

