Campo Grande realiza plantão de vacinação neste sábado na USF Tiradentes

Neste sábado (08/02), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande realiza plantão de vacinação na Unidade de Saúde da Família (USF) Tiradentes, das 7h15 às 16h45. O objetivo é facilitar o acesso da população a todas as vacinas de rotina, com exceção das que seguem calendário específico.

Durante a ação, os moradores podem atualizar suas cadernetas de vacinação, com o apoio das equipes de saúde que fazem a verificação das doses em crianças, adolescentes, adultos e idosos, garantindo que todos estejam com o esquema vacinal completo.

Serviço:

– Data: Sábado, 08/02

– Horário: Das 7h15 às 16h45

– Local: USF Tiradentes

– Vacinas disponíveis: Todas as vacinas do PNI, exceto aquelas com calendário específico.

