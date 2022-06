Homem de 31 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde de ontem (26), transportando maconha, colete balístico e munições de diversos calibre de uso restrito em uma caminhonete, na BR-158, próximo ao município de Três Lagoas, cidade localizada há 326 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o condutor disse que receberia R$ 20 mil para levar a droga até o interior do estado de Minas Gerais.

O flagrante aconteceu quando policiais realizavam uma fiscalização pela BR-158, quando depararam com uma caminhonete de modelo MMC/ L200 em alta velocidade. Os policiais realizaram abordagem, que após parar a caminhonete e abrir a porta do veículo, depararam com grande quantidade de maconha, que ocupava grande parte do compartilhamento de carga.

A equipe também encontrou 96 munições de calibre 556, utilizadas em fuzis. Um colete balístico e um rádio comunicador foram encontrados dentro da caminhonete. Os policiais também descobriram que o veículo possuía registro de furto, desde agosto de 2020.

Questionado pelos policiais, o condutor disse que receberia R$ 20 mil pelo transporte e que pegou o veículo em Ponta Porã (MS) e deveria entregá-lo em Minas Gerais.

O condutor foi preso em flagrante e os materiais apreendidos foram entregues na Polícia Federal de Três Lagoas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.