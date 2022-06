Batayporã: Polícia Militar Ambiental captura tamanduá-bandeira na cidade

Um tamanduá-bandeira foi capturado por Policiais Militares Ambientais de Batayporã, na tarde de ontem (26). A equipe foi chamada pelo proprietário de uma marcenaria. O animal havia entrado no perímetro urbano e, possivelmente em busca de alimento, entrou no estabelecimento comercial, não conseguindo sair.

O animal é um macho adulto, da espécie Myrmecophaga tridactyla (Tamanduá-bandeira).

O tamanduá-bandeira foi encaminhado para atendimento de um médico veterinário que atestou que ele não apresentava nenhum ferimento. Dessa forma, a equipe da PMA realizou a soltura do bicho em seu habitat natural, no município de Batayporã, em uma área rural distante da cidade.

Animais Silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade. Para sua segurança e segurança do animal, não tente capturá-lo por conta própria.

Em quaisquer dos casos, a Polícia Militar é sempre um órgão facilitador que pode acionar a patrulha ambiental, se existir, ou indicar o serviço especializado, na falta.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.