Policiais do Departamento de Operação de Fronteira (DOF) apreenderam neste final de semana, munições de diversos calibres de uso restrito e cigarros contrabandeados em um caminhão na MS-386, em Mundo Novo, município localizado há 463 quilômetros de Campo Grande. O condutor do veículo fugiu pelas margens da rodovia no momento do flagrante.

A ocorrência ocorreu no sábado (25), após os policiais receberem informações de um veículo carregado de cigarros trafegando pela rodovia. Em vistoria pela MS-386, os policiais avistaram um caminhão de modelo, F-4000 e realizou sinal de parada ao veículo.

Ao perceber a presença do DOF, o condutor parou o caminhão e abandonou o veículo às margens da rodovia, fugindo pelo matagal. Na fuga, os policiais não conseguiram o alcançar, fazendo com que o suspeito fugisse do local.

Em vistoria ao caminhão, os policiais encontraram 100 munições calibre 5.56, 100 munições calibre ponto 22 e 90 munições calibre ponto 38. Na carroceria, os policiais depararam com 10.500 pacotes de cigarros contrabandeados.

O material apreendido foi avaliado pelo DOF em aproximadamente em R$ 625 mil. O veículo e os materiais foram encaminhados à Polícia Civil de Mundo Novo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.