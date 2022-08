Capacitação para empregados da CAIXA aborda a projeção econômica da mulher

Treinamento on-line foi promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) na quarta-feira (24). A iniciativa integra o programa CAIXA Pra Elas

Acapacidade das mulheres de gerarem rendimentos e recursos próprios a partir do acesso ao trabalho remunerado, em igualdade de condições com os homens. Esse foi o tema abordado pela diretora de Políticas de Autonomia Econômica e Relações Sociais das Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Fernanda Marsaro, durante capacitação on-line voltada a todos os empregados da CAIXA Econômica Federal. A iniciativa integra o programa CAIXA Pra Elas.

Durante o evento, a integrante da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM/MMFDH) citou as dimensões para a projeção econômica do público feminino. Os quesitos contemplam a parte física – que representa o controle do corpo e as decisões sobre saúde e integridade física livre de violência; o fator econômico – voltado à capacidade de adquirir e controlar os recursos econômicos; e a parte decisória – que engloba a participação em decisões que afetam a vida coletiva e individual.

Ainda na capacitação, a diretora enfatizou os desafios da mulher no mercado de trabalho. Entre as questões, estão o preconceito, a dupla jornada e a diferença salarial. “Infelizmente a discriminação no ambiente de trabalho e a diferença de oportunidades em relação aos homens ainda persistem. Além disso, as mulheres precisam conciliar as responsabilidades da vida pessoal com a profissional. Quanto à população negra, há ainda menor inserção no mundo do trabalho – 50% das mulheres negras estão fora do mercado de trabalho”, completou Marsaro.

Qualifica Mulher

Entre os destaques da diretora durante o evento, também esteve o Qualifica Mulher. Iniciativa da SNPM/MMFDH em parceria com instituições como a CAIXA Econômica Federal, o projeto estimula ações que promovam a projeção econômica do público feminino, além de fomentar a qualificação profissional, o empreendedorismo e a geração de emprego e renda. Os eixos de atuação são o “Qualifica Capacita – qualificação e capacitação profissional”, o “Qualifica Empreende – capacitação para o empreendedorismo” e o “Qualifica Concretiza – caminho à empregabilidade e incentivo ao microcrédito para empreendedoras”.

As vagas do Qualifica são destinadas, prioritariamente, para mulheres em situação de vulnerabilidade social, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental e/ou médio ou que não tenham escolaridade. Os cursos abrangem educação financeira, marketing digital, artesanato, moda, costura e beleza, além de dicas para formalizar o próprio negócio por meio do Microempreendedor Individual (MEI).

Faça a inscrição nos cursos

CAIXA Pra Elas

A abertura de espaços em agências é uma estratégia do programa CAIXA Pra Elas, criado para acolher, incentivar e dar oportunidades para todas as mulheres do Brasil. Com atendimento dedicado ao público feminino, oferece orientação sobre prevenção à violência, promoção de educação financeira e empreendedorismo e produtos e serviços pensados para elas.

Ligue 180

Sob a gestão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), o Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) recebe denúncias de violências, além de compartilhar informações sobre a rede de atendimento e orientar sobre direitos e legislação vigente. O canal pode ser acionado por meio de ligação gratuita, site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), aplicativo Direitos Humanos, Telegram (digitar na busca “Direitoshumanosbrasil”) e WhatsApp (61-99656-5008). O atendimento está disponível 24h por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.