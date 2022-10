PMA realiza grande apreensão de produtos contrabandeados

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo durante operação Ictiofauna ontem (21), no rio do município de Mundo Novo, abordou duas embarcações suspeitas.

Na Ilha Grande viram uma movimentação suspeita em uma lancha que foi abandonada logo que avistaram uma apreensão e ali os policiais apreenderam R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em produtos contrabandeados que tentavam passar despercebidos em caixas.

Na embarcação que transportava 12 (doze) volumes de produtos diversos e os responsáveis fugiram, após a conferência, verificou-se que eram produtos do tipo computadores, smartphones, alexas, vídeo-games, mac books e cigarros de origem estrangeira que foram avaliados em aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). A embarcação e os produtos ilícitos foram apreendidos e encaminhados a Receita Federal de Mundo Novo.

Antes desta mega apreensão, os Policiais encontraram uma lancha com casco de fibra e motor de 200 hp com características de uso em contrabando de produtos do Paraguai. A lancha estava sendo camuflada com galhos de árvores e foi apreendida e encaminhada à Polícia Federal de Naviraí/MS.