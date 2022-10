Empresários se reúnem em ação em prol da democracia

A política e a democracia nunca esteve tão em alta e mobilizou tantas categorias. Neste sábado (22) foi a vez de empresários levantarem a bandeira em defesa do direito à liberdade e pela democracia.

Visando a manifestar-se pela liberdade e pela democracia, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realiza uma ação de adesivagem neste sábado (22), às 10h, nos altos da Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Ivan F. Pereira.

Os diretores de entidades empresariais farão a colagem de adesivos com os dizeres “Todos pela liberdade. Para frente Brasil” em carros, motos e outros veículos que trafegarem na região e desejam aderir a ação. A expectativa é distribuir cerca de mil adesivos.

O ato conta com o apoio do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (SETLOG/MS) e o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS (Sinpetro).

O presidente da ACICG, Renato Paniago, esclarece que, o mesmo propósito manifestado por muitos empresários em 7 de setembro, será reforçado nesse dia.

“O objetivo de reforçar a importância de direitos conquistados ao longo dos anos e reafirmar o posicionamento que a entidade sempre defendeu: o da livre iniciativa, ou seja, o exercício de qualquer atividade econômica e a liberdade de trabalho. Queremos um país que respeite os princípios da constituição, entre eles a liberdade de expressão e de trabalho,” explica Paniago.