PMA fiscaliza embarcações, apreende petrechos ilegais e orienta turistas sobre pesca predatória

Policiais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, no município de Bonito, fiscalizaram desde ontem (2), pesqueiros, embarcações de pescadores e pessoas desenvolvendo pesca no barranco do Miranda e apreenderam diversos petrechos ilegais à pesca.

Foram fiscalizados, nos municípios de Bonito e Anastácio, sete pesqueiros, 14 embarcações de pesca amadora, 57 pescadores amadores, incluídos os que pescavam no barranco do rio e três pescadores profissionais. Todos estavam pescando legalmente com suas respectivas autorizações ambientais de pesca. Além disso, os pescadores foram orientados sobre a legislação ambiental de pesca em vigor.

Segundo a PMA (Polícia Militar Ambiental) uma das metas deste trabalho é prevenir e dissuadir à pesca predatória. “É realizado o serviço da retida de petrechos ilegais de pesca, especialmente as redes e espinheis, que possuem alto poder de depredação dos cardumes”.

Durante os trabalhos foram retiradas três redes de pesca, seis cordas de espinheis com 12 anzóis cada uma e 31 anzóis de galho do rio Miranda. Os infratores que armaram os petrechos ilegais não foram localizados e nem identificados.

Pesca Predatória – Uma das preocupações da Polícia Militar Ambiental relativamente à pesca predatória é o uso desses tipos de petrechos com grande poder de depredação de cardumes como as redes de pesca, anzóis de galho e espinheis. Dessa forma, a PMA explica que continuará com a fiscalização nos rios para evitar a pesca predatória, evitando que pescadores pratiquem pesca ilegalmente, pela presença das equipes e que armem os petrechos ilegais, ou pelo menos, fazendo a retirada desse material sem que tenham prejudicado os cardumes.

Leia a edição impressa do Jornal o Estado MS e faça sua assinatura aqui

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.