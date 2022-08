Ministro da economia destaca recuperação econômica

O ministro da economia, Paulo Guedes durante congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em Brasília na noite de ontem (9), afirmou que antes do final do ano a taxa de desemprego cairá mais podendo alcançar 8% em recuperação econômica.

Na avaliação de Guedes, o Brasil está entrando num longo ciclo de investimentos. Segundo ele, a economia brasileira está em situação melhor que a de países desenvolvidos, que estão entrando em recessão, e que a de outros países latino-americanos, que estão “desmanchando”, nas palavras do ministro.

Segundo a Agência Brasil, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), a taxa de desemprego atingiu, no trimestre encerrado em junho, o menor nível para o período em sete anos. Guedes atribuiu parte da recuperação do mercado de trabalho à melhoria do ambiente de negócios, com a redução da burocracia.

“O Brasil está em um longo ciclo de crescimento. Criamos um ambiente de negócios que já tem contratos de R$ 890 bilhões. É 10 vezes o que um ministro investe”, ressaltou.

