Fifa vai antecipar início da Copa para atender o Qatar

A Fifa anunciou que a Copa do Mundo no Qatar vai ser antecipada em um dia. A mudança foi um pedido da organização do Mundial do Qatar, para que a inauguração do torneio seja em um evento mais destacado dos outros dias de jogos. O jogo de abertura entre Catar, o país sede, e Equador agora está marcado para o dia 20 de novembro, em um domingo.

A decisão, que ainda deve ser referendada pelo comitê do Conselho da Fifa antes do início da contagem regressiva de 100 dias, permitirá a manutenção da tradição de ter o país sede na primeira partida da competição.

Pela programação original da Copa do Mundo, o primeiro jogo seria entre Holanda e Senegal, às 7h de Brasília (13h locais). Ainda neste mesmo dia e antes da cerimônia de abertura, está previsto o jogo entre Inglaterra e Irã, às 10h de Brasília (16h locais).

As duas seleções envolvidas na partida concordaram com a mudança, assim como a própria Fifa, que considera agora ser mais adequado fazer a cerimônia de abertura antes do primeiro jogo do Mundial. Com essa mudança, o jogo entre Holanda e Senegal também deve ter seu horário mudado no dia 21 de novembro, para ser disputado mais tarde, durante um horário de maior audiência na Europa e na África.

O plano inicial da Fifa, de contar com quatro partidas no primeiro dia da Copa e de iniciar numa segunda-feira, foi motivado por pressão dos clubes e torneios europeus, que devem ter jogos até 13 de novembro, antes de sofrerem uma interrupção para a disputa da Copa. A ideia de antecipar o jogo de abertura virou uma opção real por envolver poucos jogadores que atuam no futebol europeu.

