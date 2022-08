PMA de Amambai autua dono de chácara em R$ 1,5 mil por extrair minério de anerito

A Polícia Militar Ambiental de Amabai autuou o dono de uma chácara em R$ 1,5 mil por extração ilegal de grande quantidade de minério de arenito. Além disso, ele vai responder por crime ambiental. A fiscalização ocorreu na tarde de ontem (12).

A equipe policial foi à chácara devido a uma denuncia anônima que dizia haver grande movimentação de aterro ilegal em uma área rural do município. Os policiais foram ao local da denúncia e verificaram uma grande área de extração de aterro.

O proprietário da chácara afirmou que há cerca de cinco anos deixava pessoas e prefeituras que precisavam de aterro realizarem a retirada e que não possuía as devidas licenças ambientais necessárias para a realização da atividade de mineração.

As ações foram interditadas. O infrator (53) foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.500,00. Ele também responderá por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem a autorização ambiental. A pena é de um a seis meses de detenção.

