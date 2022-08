Homem que foi baleado após raptar ex-esposa recebe alta

O Homem de 23 anos que foi baleado em uma perseguição pela Polícia Militar após sequestrar a ex-esposa recebeu alta na noite desta sexta-feira (12). Ferido na perna e no braço, o autor foi encaminhado à unidade hospitalar.

Sequestro e perseguição

Um jovem de 23 anos sequestrou a ex-esposa e trocou tiros com policiais militares em uma perseguição na tarde desta sexta-feira (12), em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Durante a manhã, o suspeito foi até a casa da vítima e a colocou dentro do carro, um Volkswagen Gol, cinza. A polícia foi acionada e avistaram o suspeito transitando com o veiculo e a mulher.

As autoridades tentaram a abordagem e foram surpreendidos pelos disparos. Houve troca de tiros e perseguição, até que o rapaz parasse o carro. O suspeito levou três tiros.

A mulher conseguiu escapar e o suposto autor foi encaminhado ao Hospital da Vida. A vítima acabou levada à Deam (Delegacia Especializado de Atendimento à Mulher) para prestar depoimento.

O suspeito irá responder por tentativa de homicídio contra os policiais e a mulher, além de quebra de medida protetiva e por portar arma de fogo.

Com informações de João Santana Fernandes.

