Sábado tem leve aumento da temperatura e clima seco em MS

A previsão do tempo para este sábado (13). é de tempo estável e sem previsão de chuva em Mato Grosso do Sul. Haverá um leve aumento na temperatura, mas ainda permanece a sensação de frio, principalmente durante a noite e ao amanhecer. A umidade relativa do ar também estará baixa.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), o sol aparece ao longo do dia com poucas nuvens, devido a atuação da massa de ar frio e seco, por isto a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 35%, principalmente na região do Pantanal, Norte e Costa Leste.

A temperatura vai variar no Estado, podendo ter mínima de 11°C e máxima de até 33°C no Pantanal e região Sudoeste. Espera-se um aumento gradativo da temperatura durante o final de semana.

Neste sábado Campo Grande terá mínima de 12°C e máxima de 29°C. Já em Dourados a temperatura vai variar entre 11°C (mínima) e 27°C (máxima). Na região do Pantanal, em Corumbá, a máxima pode chegar a 31°C, com mínima de 17°C. Já em Três Lagoas fica entre 12°C e 30°C.

Na região Norte, em Coxim, a máxima chega a 33°C, com mínima de 12°C. Em Ponta Porã a variação será de 12°C (mínima) e 26°C (máxima). Já no extremo sul, no município de Iguatemi, fica entre 12°C e 26°C.