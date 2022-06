PMA autua homem por incendiar restos de vegetação em período proibido

Homem de 43 anos, foi autuado em flagrante, após ser flagrado ateando fogo em vegetação no período proibido. O flagrante aconteceu hoje (16), durante fiscalização em propriedades rurais, distante 80 Km de Porto Murtinho, município a 439 quilômetros da Capital.

Conforme a PMA, o homem limpou 1 hectare do terreno e juntou os restos de arbustos e galhas e ateou fogo.

“O material queimado era proveniente de árvores isoladas e arbustos derrubados pelo autuado que, consequentemente, não possuía licença ambiental, pois a queima controlada está proibida no Estado de Mato Grosso do Sul até 31 de dezembro de 2022, inclusive, com suspensão de autorizações concedidas anteriormente à Portaria publicada neste mês”, infomrou a PMA.

O infrator, que mora em Ivinhema, foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00 pela infração ambiental cometida. Ele também pode responder por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental, com pena de um a seis meses de detenção.