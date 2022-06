“Quando cheguei há 11 anos, Campo Grande se orgulhava de não ter favelas” diz Dom Dimas em Missa de Corpus Christi

Na missa campal em celebração ao dia de Corpus Christi o arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, ressaltou o crescimento desenfreado de novas favelas na Capital Sul-mato-grossense. A celebração na Praça do Rádio Clube, reuniu fies de Paróquias e Comunidades de rodas as regiões no centro da cidade. O bispo falou aos católicos sobre a descoberta de novas formas de pobreza e aconselhou os presentes a praticar a caridade. “Peço as comunidades que pratiquem a caridade” afirmou Dom Dimas durante a celebração.

Para as lideranças e autoridades presentes o arcebispo apelou e disse que todos estão nas orações do padre e de toda a comunidade cristã. “Todas as lideranças tenham certeza que diariamente vocês estão presentes em nossas orações”, disse.

Com dois telões a missa deste ano também teve a participação de intérpretes para pessoas com deficiência auditiva. No local segundo a organização, eram esperadas mais de 30 mil pessoas. Durante a celebração cerca de 10 mil pessoas participaram da missa.

Coloboraram Beatriz Feldens e Flávia Polon