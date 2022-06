Cortejo em homenagem a ‘Dama do Rasqueado’ tem artistas emocionados e muita música

Por volta das 15h10 desta quarta-feira (16) artistas, familiares e amigos da cantora Delinha se reuniram para despedida de uma das vozes mais encantadoras da música sul-mato-grossense. O cortejo saiu da Casa de Leis exatamente às 16h rumo ao Cemitério Jardim da Paz na saída para Sidrolândia, em Campo Grande.

Em homenagem à amiga e grande artista da terra, houve momentos de muita música a alegria para lembrar e eternizar a vida e legado deixados pela cantora que fez e faz parte da história da música em Mato Grosso do Sul.

Mais de 20 coroas figuraram a decoração da Câmara onde ela foi velada desde às 11h de hoje.

A cantora foi tema de enredo da Escola de Samba ‘Os Catedráticos do Samba’ e durante a despedida integrantes da agramiação cantaram a letra do enredo “Embaixadora e Dama da Cultura Sul Mato-Grossense”, que embalou a escola no carnaval deste ano. Puxadores cantaram a capela a letra que destaca o trabalho de ‘Delinha”.

Ao lado da família e amigos o filho que até hoje convivia com a artista se despediu e pediu aos fãs e amigos que antes que o corpo fosse levado ao carro funeral, que tivesse um tempo particular aos familiares.

Cortejo passa pelas principais vias da Capital, conifra;

Veja o itinerário:

Av. Ricardo Brandão

R. Jeribá

Av. Ministro João Arinos / R. Joaquim Murtinho

Av. Eduardo Elias Zahran

Av. Costa e Silva

Av. Fábio Zahran

Av. Manoel da Costa Lima

Trevo Imbirussu

Av. Gunter Hans

BR-60 KM 02

Após o cortejo a artista será sepultada às 17h no Cemitério Jardim da Paz, localizado na BR – 060 – Km 02, saída para, R. Sidrolândia.

Com informações das repórteres Fernanda Yafuso e Lethycia Anjos

