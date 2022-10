Praça Ary Coelho será palco de ação em prol da sustentabilidade

“Reviva ODS – Conhecendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, acontece na Praça Ary Coelho nesta segunda-feira (24), na Capital, organizado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

A ação faz parte da programação da 5ª edição do Circuito Urbano 2022, do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos (ONU-Habitat), que acontece durante todo o mês de outubro, em formato híbrido – com eventos presenciais e virtuais.

Com o objetivo de ampliar o engajamento da população com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a partir da sensibilização dos munícipes sobre a importância da Agenda 2030 e a conscientização sobre o papel de todos na efetivação das metas e ações propostas, o Reviva ODS visa atender ao tema principal do Circuito Urbano 2022, “não deixar ninguém e nenhum lugar para trás”.

Durante o evento será realizada a sensibilização da população por meio da distribuição de materiais gráficos sobre os Objetivos.

Para a Diretora de Planejamento Ambiental da Planurb, Mariana Massud, a ação desenvolvida constitui importante ferramenta para a sensibilização e o estímulo ao desenvolvimento sustentável do município.

“Essa ação vem ao encontro do que dispõe o ODS 4 – Educação com qualidade, visto que promove a oportunidade de aprendizagem a todos, colaborando para que a população do município adquira conhecimentos necessários para a promoção de uma cidade em que o desenvolvimento está equilibrado nos pilares da sustentabilidade social, econômica e ambiental”, explica Massud.