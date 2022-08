PMA apreendem petrechos ilegais e acompanham pescador soltar peixe acima da medida

Equipes da Polícia Militar Ambiental que fazem parte da operação pesca legal, estão realizando hoje (6) fiscalizações nos rios Salobra e Miranda. Durante a operação, os policiais averiguaram 46 embarcações e 131 pescadores, averiguando principalmente o uso de petrechos ilegais.

Durante abordagem a uma das embarcações, um pescador acabava de capturar um peixe da espécie pintado com mais de 125 centímetros e, portanto, acima do tamanho máximo permitido para o abate. A equipe acompanhou a emoção final da captura pelo pescador e o acompanhou na soltura do peixe.

Ao todo, durante a tarde de ontem e a manhã de hoje, 133 pessoas que estavam a beira do rio foram abordadas pelas equipes

Petrechos ilegais

Um dos principais propósitos da fiscalização preventiva à pesca predatória é a retirada de petrechos ilegais com alto poder de depredação de cardumes, que infelizmente ainda são armados por pescadores. Até o momento da fiscalização na região, a PMA já retirou do rio Miranda 57 anzóis de galho e dois espinheis (cordas) com 15 anzóis cada. Alguns nas proximidades da foz do rio Salobra. Os infratores que armaram os petrechos ilegais não foram localizados e nem identificados.

Esses trabalhos preventivos são fundamentais, tanto para evitar que pessoas pratiquem a pesca predatória, bem como realizar a retirada desses petrechos ilegais que são armados nos cursos d’água, petrechos estes, que têm alto poder de degradação de cardumes.

Operação Pesca Legal

Uma das maiores preocupações da Polícia Militar Ambiental é justamente em relação à pesca predatória. Portanto, a operação Pesca Legal busca fiscalizar o uso de petrechos com grande poder de depredação de cardumes como as redes de pesca, anzóis de galho e espinheis. Dessa forma, a presença das equipes, pode impedir que pescadores armem os equipamentos ilegais.

A pesca é uma atividade econômica importante no MS, que movimenta empregos e renda, tanto a pesca amadora como a profissional. Por essa razão, o Estado possui uma das políticas de pesca mais restritivas do Brasil. A PMA tem enorme contribuição para a conservação, bem como até com a recuperação dos estoques, como o que vem acontecendo em vários rios da bacia do Rio Paraná.

