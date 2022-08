São Paulo e Flamengo se enfrentam hoje; confira prováveis escalações

São Paulo e Flamengo se enfrentam hoje (6), no Morumbi, às 20h30 (Brasília). O tricolor chega pressionado no Brasileirão. Sem vencer há 5 jogos, o clube busca ficar longe do Z4 para ter tranquilidade nas copas. Já o Flamengo quer manter o ótimo momento que vive desde a chegada do técnico Dorival Junior.

Rogério Ceni pode ter reforços para esse jogo. Patrick e Alison treinaram e podem estar ao menos no banco de reservas. A quantidade de lesões em um elenco que joga três competições vem sendo o grande problema do tricolor na temporada.

A boa notícia é que mais uma vez a torcida tricolor promete lotar o Morumbi. Foram mais de 42 mil ingressos vendidos antecipadamente. Dessa forma, assim como nos últimos meses, a atmosfera do estádio pode dar uma motivação a mais aos jogadores.

Já pelo lado rubro-negro o cenário é o mais otimista possível. O clube não perde desde 10 de julho, quando a equipe reserva foi derrotada por 1 a 0 pelo Corinthians, pelo Brasileiro. Nos sete jogos seguintes, venceu seis, com duas goleadas e vitórias convincentes sobre Atlético-MG, pela Copa do Brasil, e o próprio Corinthians, pela Libertadores – ambas por 2 a 0.

Caso vença o São Paulo, o Flamengo pode alcançar o terceiro lugar, o que coloca o time de vez na briga por três títulos nesta temporada.

Prováveis escalações para São Paulo x Flamengo

São Paulo

De olho nos mata-matas das Copas do Brasil e Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni tem poupado seus titulares no Brasileiro. Na próxima quarta, enfrenta o Ceará, em Fortaleza, pelo torneio internacional, então é provável que faça várias mudanças no time para o duelo contra o Flamengo. Luciano e Luizão, suspensos, não podem jogar.

Provável escalação: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda (Moreira) e Léo; Rafinha, Pablo Maia, Galoppo, Nikão, Talles Costa (Patrick) e Reinaldo (Welington); Calleri

Flamengo

Embora esteja muito bem nas quartas de final da Libertadores após a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, o Flamengo entende que o reencontro com a equipe do Parque São Jorge, marcado para terça-feira no Maracanã, é o compromisso mais importante da semana. Por isso, Dorival Júnior poupará a equipe principal e repetirá a formação que goleou o Atlético-GO no último sábado, por 4 a 1. Vidal e Cebolinha, dois principais reforços contratados na janela, serão titulares.

Provável escalação: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Marinho, Everton Cebolinha e Lázaro.

