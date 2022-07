PMA apreende rifle e espingardas que seriam usadas em caçada ilegal

A Polícia Militar Ambiental de Dourados apreendeu, ontem (24), armas de fogo que seriam utilizadas em uma caçada ilegal. A operação faz parte do projeto Pesca Legal e foi realizada nas margens do Córrego Bopei, na cidade de Carapó, a 268 km de Campo Grande.

Os policiais avistaram dois homens em uma área de reserva ambiental. Assim que os indivíduos avistaram a equipe, fugiram para o interior da mata.

Ao perseguir os infratores pela região, os policiais encontraram um rifle calibre 22, com nove munição intactas e uma espingarda calibre 28, com cinco munição intactas, abandonadas pelos homens. Os infratores praticavam caça na região, mas ainda não haviam abatido nenhum animal.

A equipe efetuou diligências no local, mas os caçadores não foram localizados. As armas e munições foram apreendidas e encaminhadas à delegacia de Polícia Civil de Caarapó, que investigará o crime.

Operação Pesca Legal

A Polícia Militar Ambiental deflagrou este mês a operação Pesca Legal. Ela visa o desenvolvimento de operações sistemáticas de prevenção e repressão à pesca predatória no Estado. A operação cobrirá a fiscalização dos rios Rios Paraná, Paranaíba, Aporé, Sucuriú, Verde Pardo e afluentes. As equipes também vão desenvolver fiscalização em estradas de acesso aos cursos d’água.

Uma das maiores preocupações da Polícia Militar Ambiental é justamente em relação à pesca predatória. Portanto, a operação busca fiscalizar o uso de petrechos com grande poder de depredação de cardumes como as redes de pesca, anzóis de galho e espinheis. Dessa forma, a presença das equipes, pode impedir que pescadores armem os equipamentos ilegais.

Além disso, como no caso da caçada ilegal, existe a possibilidade das equipes realizarem flagrantes de caçadores, já que muitos ficam a beira dos rios em busca de animais.

