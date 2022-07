Dia Nacional do Escritor: Confira quatro receitas inspiradas na literatura nacional

Nesta segunda-feira, 25 de julho, é comemorado o Dia Nacional do Escritor. A escolha do dia 25 de julho como homenagem foi devido ao I Festival do Escritor Brasileiro, ocorrido na mesma data em 1960, no Rio de Janeiro, promovido pela UBE (União Brasileira de Escritores), que tinha Jorge Amado como vice-presidente. A literatura na nacional é rica e tem autores consagrados como Machado de Assis e Clarisse Lispector. Confira quatro receitas que foram inspiradas na literatura nacional e comemore a data.

Madeleines de Chocolate – A hora da Estrela, 1977, de Clarice Lispector

Ingredientes:

75g de ovos

125g de açúcar refinado

15g de mel

30g de leite integral

100g de farinha de trigo

5g de fermento em pó

Sal a gosto

100g de manteiga

15g de cacau em pó

30g de chocolate meio amargo

Nibs de cacau a gosto

Modo de Preparo:

Bata os ovos com o açúcar e o mel. Acrescente o leite. Adicione a farinha peneirada com o cacau, o fermento e o sal. Por último, acrescente a manteiga derretida em temperatura morna. Em seguida, o chocolate derretido em banho-maria. Misture a massa e disponha-a em forminhas próprias para madeleines até a metade. Leve ao forno preaquecido a 160 graus por 15 minutos. Sirva com os nibs de cacau.

Vatapá de Camarão – Gabriela, Cravo e Canela, 1958, de Jorge Amado

Ingredientes:

1/2 kg de camarões inteiros

2 cebolas médias

2 tomates

1 vidrinho de leite de coco

1/2 xícara (chá) de azeite de dendê

Cheiro verde picado a gosto

8 pães

2 pimentas-de-cheiro

Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo:

Lave e descasque os camarões, tirando a cabeça e o rabo. Em uma panela pequena, refogue o camarão em 3 colheres (sopa) de azeite de dendê. Quando começar a mudar de cor, retire e reserve.

Na mesma panela, refogue a cebola, o tomate e o cheiro verde. Leve essa mistura ao liquidificador e bata com os pães. Em seguida, leve uma panela média ao fogo com os pães batidos. Deixe ferver, mexendo sempre, até que engrosse. Acrescente o restante do dendê e os camarões. Corrija o tempero com sal e pimenta, mexendo sempre para não grudar. Misture o leite de coco e finalize com a pimenta-de-cheiro. Sirva com arroz e farofa.

Croquete de Carne – Histórias da Meia Noite, 1873, de Machado de Assis

Ingredientes:

500g de carne moída

1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sobremesa) de fermento

Sal e pimenta a gosto

Azeite de oliva

Tempero verde a gosto

2 ovos batidos

2 xícaras (chá) de molho de tomate

1 xícara (chá) de farinha de rosca

1 dente de alho picado

1/2 xícara (chá) de queijo ralado

1/2 cebola picada

Óleo para fritar

Modo de Preparo:

Em uma panela média, refogue o alho e a cebola em um fio de azeite de oliva até que fiquem dourados. Adicione a carne moída e o molho de tomate e deixe cozinhar. Corrija o tempero com sal e pimenta, cuidando para que a carne não fique muito seca.

Misture a farinha de trigo e mexa sem parar até que se forme uma bola e se solte do fundo da panela. Passe a mistura para uma tigela grande e junte o queijo, o tempero verde e o fermento, misturando bem. 6. Modele os croquetes e reserve em uma travessa. Passe cada um dos croquetes nos ovos batidos e depois na farinha de rosca. Em uma panela média, frite em óleo quente até que fiquem dourados. Reserve em um prato com papel-toalha até escorrer.

Doce de Laranja Natura – Meu Pé de Laranja Lima, 1968, de José Mauro de Vasconcelos

Ingredientes:

1 xícara (125ml) suco de laranja natural

3 colheres de sopa – 24g – amido de milho

1 a 2 colheres de sopa de açúcar demerara ou adoçante

coco ralado

Modo de Preparo:

Misture o suco, o amido e o açúcar. Leve ao fogo baixo mexendo sempre até engrossar. Despeje em uma forma 15×15 (pode ser refratário) untada com óleo de coco. Despeje a massa e leve para gelar por 1 hora aproximadamente ou até que esteja firme. Corte em cubos e passe no coco ralado.

Receitas por Destemperados e Mamãe Vida Saudável.

