PMA apreende pescado fora da cota permitida e aplica multa a motorista

Ontem(25), durante uma barreira de fiscalização da Polícia Militar Ambiental (PMA), apreendeu uma quantidade pescado irregular no distrito de Águas do Miranda, a 222 km da capital, Campo Grande.

Os policiais abordaram um veículo Chevrolet S-10 que trafegava na MS -345, no sentido Bonito-Anastácio. Durante a vistoria no veículo, foram encontrados quatro exemplares de pescado da espécie Jurupoca, acondicionados em uma caixa térmica, totalizando 4 kg.

Todo o pescado foi apreendido Foi aplicada multa de infração administrativa no valor de R$ 780,00 ao infrator.

A legislação ambiental vigente estabelece que é permitida a captura de apenas um exemplar de pescado, além de cinco piranhas. Portanto, o motorista estava transportando uma quantidade fora da cota permitida.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde responderá pelo crime de pesca ilegal, que prevê pena de um a três anos de detenção.

