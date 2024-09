Vini Jr lança marca de sahmpoo

O jogador do Real Madrid Vini Jr lançará sua própria marca de shampoo “Clear Man, Hidratação Campeã by Vini Jr”.

A marca que por vários anos confiou no craque Cristiano Ronaldo, agora também contará com o brasileiro como garoto propaganda. Ao lado do jogador estará Erling Haaland, do Manchester City, ambos embaixadores da empresa no Brasil.

O lançamento da marca promete ser inédito, pois contará com imagens projetadas para milhares de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O novo shampoo é indicado para todos os tipos de cabelo, principalmente para cabelos cacheados e crespos.

