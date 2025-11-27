PM reformada é presa após lançar coquetel molotov contra casa de vizinha em Campo Grande

Uma policial militar reformada, de 38 anos, foi presa em flagrante na noite de quarta-feira (26) após lançar um coquetel molotov contra a casa de uma moradora de 59 anos na Vila Danúbio Azul, em Campo Grande. O caso, registrado como ameaça, incêndio e resistência, mobilizou equipes da Polícia Militar e resultou na apreensão do artefato incendiário.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados após relatos de ameaça de incêndio. No local, a moradora afirmou que a policial, companheira de seu enteado, vive ao lado de sua residência e que as brigas entre o casal são frequentes.

A vítima contou que, na terça-feira (25), tentou intervir para acalmar uma discussão entre a policial e seu enteado. Na ocasião, permitiu que o rapaz dormisse em sua casa, o que teria irritado a militar reformada. Ela relatou que foi ameaçada pela suspeita após tentar ajudar o enteado.

Na manhã de quarta-feira (26), o casal foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) por conta de uma ocorrência de lesão corporal. Mesmo após a intervenção policial, a mulher disse que, à noite, a agressividade voltou a escalar.

Ainda conforme a vítima, a policial reformada afirmou que lançaria um coquetel molotov contra sua casa. Quando a equipe de policiais chegou ao endereço, constatou que a suspeita havia ateado fogo em objetos dentro de sua própria residência, possivelmente para intimidar a vizinha.

O coquetel molotov foi encontrado e apreendido, e a militar foi presa em flagrante.

Durante a condução para a delegacia, a mulher apresentou comportamento agressivo, descrito pelos policiais como um surto, e resistiu à ordem de prisão. Ela teria se recusado a entrar na viatura e afirmou que, por ser policial militar, recorreria à Corregedoria da PM para “prejudicar a equipe”.

A suspeita foi encaminhada à delegacia responsável para as demais providências. O caso segue em investigação.

