PM prende dupla suspeita de exploração sexual  e adolescentes em Dourados

Uma ação da Polícia Militar de Dourados terminou na detenção de dois homens e na interrupção de um possível caso de exploração sexual envolvendo duas adolescentes. A ocorrência foi registrada na terça-feira (25), quando uma equipe do 3º Batalhão atendia a uma denúncia de violência doméstica.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram uma mulher com diversas lesões pelo corpo. Ela relatou ter sido agredida pelo companheiro, que já estava contido pela guarnição. Durante o atendimento, o suspeito revelou que duas adolescentes estavam escondidas na residência e que ambas estariam afastadas de suas famílias.

A equipe realizou buscas no imóvel e encontrou as meninas, de 12 e 14 anos, escondidas embaixo de uma cama. Diante das informações repassadas pelas vítimas, os militares seguiram até outro endereço, onde localizaram um segundo suspeito, que foi abordado e conduzido para prestar esclarecimentos.

As adolescentes foram encaminhadas imediatamente ao Conselho Tutelar para receber acompanhamento. Todos os envolvidos foram levados à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados, onde o caso segue em investigação.

