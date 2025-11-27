Operação mira grupo criminoso que movimentou cerca de R$ 500 milhões em apenas um ano

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, nesta quinta-feira (27), a segunda fase da Operação Efeito Helicóptero, que mira um grupo criminoso acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, a organização movimentou cerca de R$ 500 milhões em apenas um ano. Mandados são cumpridos em Mato Grosso do Sul e em outros cinco estados.

Ao todo, a Justiça expediu 29 mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão, além de ordens de bloqueio de ativos e sequestro de bens, todos assinados pela 5ª Vara Criminal da Comarca do Recife.

Em Mato Grosso do Sul, a operação avança sobre quatro municípios: Campo Grande, Corumbá, Eldorado e Novo Mundo, evidenciando a presença da quadrilha em diferentes regiões do estado. As ações também ocorrem em cidades de Pernambuco, Paraná, São Paulo, Rondônia e Minas Gerais.

A ofensiva mobiliza 100 policiais civis pernambucanos, com reforço de equipes de outros estados e apoio da Diretoria de Inteligência (Dintel), do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), do Core e da Seap-PE. O Ministério da Justiça e a Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública) também colaboram com a operação.