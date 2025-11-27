Foragido conhecido como “Magrinho” é preso em Ladário após série de furtos e tentativa de homicídio

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Ladário, prendeu no fim da tarde dessa quarta-feira (26) um homem conhecido como “Magrinho”, que estava com mandado de prisão preventiva em aberto. Ele era considerado foragido desde que rompeu a tornozeleira eletrônica enquanto cumpria pena por tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o suspeito é apontado como autor de diversos furtos a residências no município. Em um dos casos, uma moradora teve a casa arrombada pelos fundos e diversos itens levados, incluindo fogão, botijão de gás, máquina de lavar, roupas, cobertas e utensílios domésticos.

Outro furto atribuído ao investigado ocorreu na terça-feira (25), quando o proprietário de um imóvel na Rua Name Antonio Assad, no Bairro Almirante Tamandaré, percebeu o desaparecimento da fiação elétrica externa e do relógio de energia da residência, que estava desocupada.

Além dos crimes patrimoniais, Magrinho também responde por tentativa de homicídio registrada em 23 de novembro de 2025. Conforme apurado, ele teria atacado um homem na Rua Goiabeira, desferindo golpes que atingiram cabeça, tórax e costas da vítima. As investigações apontam que o crime pode ter sido motivado por um acerto de contas decorrente de desavenças anteriores.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Ladário, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (67) 3226-1090, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.

