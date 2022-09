Casal morre após veiculo colidir contra carreta na BR-163

João Maqueverson da Silva, 23, e Erica Fernanda Pereira Santos, 28, morreram após um grave acidente na tarde de ontem (7) na BR-163, trecho entre Itaquiraí e Naviraí. O acidente ocorreu no momento em que o condutor do carro fez uma ultrapassagem e colidiu de frente com uma carreta.

De acordo com o boletim de ocorrência a carreta trafegava em direção ao município de Eldorado enquanto o veículo Celta, conduzido por João, seguia no sentido contrário momento em que ele realizou uma ultrapassagem e bateu de frente a carreta conduzida por um homem de 64 anos.

Com o impacto do acidente os veículos saíram da pista, João foi lançado para fora do veículo e teve morte instantânea, Erica, morreu no interior do carro, que caiu ao lado da pista em um barranco. O casal era residente de Naviraí.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e perícia foram acionadas estiveram no local. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

