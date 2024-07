PM é mordido durante imobilização de homem que mantinha a esposa em cárcere privado

A vítima conseguiu pedir ajuda por telefone para a irmã sem o marido perceber

Um homem de 41 anos foi preso ontem (11), após manter a esposa em cárcere privado no município de Bandeirantes. A mulher de 41 anos foi resgatada pelos PMs.

Segundo as autoridades, a irmã da vítima realizou a denúncia após a mulher conseguir pedir ajuda por telefone sem se que o marido tenha percebido.

Ao chegar no local, os policiais ouviram os pedidos de socorro da vítima que estava dentro da residência e pediram para que o marido chamasse a esposa para que pudessem conversar, mas o mesmo negou alegando que ela estava bem e que não autorizaria a entrada dos policiais na casa.

Os militares adentraram na residência e o homem foi imobilizado, mas durante a ação um dos policiais foi mordido pelo rapaz e lesionou a mão esquerda.

Após ser resgatada a mulher contou que o marido tentou enforcá-la com panos, além de quebrar vários objetos da residência e ameaçá-la uma faca no pescoço, dizendo que iria lhe matar.

O homem foi levado para a delegacia.

Leia mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram