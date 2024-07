Polícia prende homem que transportava 298 kg de maconha em Ponta Porã

Jovem de 21 anos foi preso, na madrugada desta sexta-feira (12), na MS-164, em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado transportando 298 kg de maconha em um carro.

De acordo com informações, equipes realizavam patrulha pela rodovia, quando avistaram um comboio de veículo e decidiram parar o motorista conduzindo um Ford KA.

Enquanto consultavam os dados do rapaz no sistema, um dos agentes notou que havia fardos de substância análoga à maconha no interior do automóvel.

Aos militares, o homem contou que pegou a droga no Paraguai e seguiria até a cidade de Cuiabá (MT), onde receberia R$ 20 mil pelo transporte.

Ele foi preso e o carro e droga, avaliada em R$ 641,6 mil encaminhados à delegacia de Ponta Porã, onde o caso foi registrado.

