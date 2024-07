Mulher surta e quebra garrafa de cerveja na cabeça de idoso no Coopharadio

Uma jovem, de 27 anos, agrediu com socos e quebrou uma garrafa de cerveja na cabeça de um idoso, de 61 anos, após uma discussão e um surto, na noite dessa quinta-feira (11), em uma residência no bairro Coopharadio, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que a amiga estava quebrando os móveis da casa e que de repente o atingiu com a garrafada, causando um corte na região da cabeça. Ela também teria desferido vários socos na boca dele. Transtornada, ela falava que colocaria fogo na casa.

As agressões causaram cortes dentro da boca do idoso. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde conversou com a suspeita. Segundo ela afirmou, mora com o idoso, mas não tem nenhum relacionamento com ele, já que seria lésbica. A mulher relatou ainda que houve uma discussão entre eles, resultando nas agressões.

Os dois envolvidos foram levados para a delegacia para os procedimentos cabíveis. O caso foi registrado como dano, lesão corporal dolosa e ameaça.