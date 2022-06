PM de Dourados apreende carga de maconha avaliada em R$ 1,5 milhões

A equipe da Polícia Militar Rodoviária de Dourados, município que fica a 228 quilômetros de Campo Grande, apreendeu às 21h de ontem (29) uma carga de 757 kg de entorpecente.

Os agentes realizavam uma fiscalização de trânsito quando deram ordem de parada ao veículo Strada da marca Fiat, de cor vermelha, com placa de Cascavel (PR). Ao notar a presença policial, o condutor arremessou o veículo para as margens da via e fugiu a pé, adentrando em uma plantação de milho.

Ao fiscalizarem o veículo, os policiais encontraram 24 fardos de maconha, que quando pesados totalizaram 757 kg. Minutos antes desse episódio, os militares abordaram um homem, de 35 anos, que dirigia um veículo com placa de Presidente Venceslau (SP). O homem foi apontado como batedor da carga do entorpecente.

O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 1.560.000,00.

A carga ilícita foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

Com informações da Polícia Militar

