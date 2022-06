Balanço: PMA autuou 571 pessoas e aplicou R$ R$ 11,5 milhões em multas no 1° semestre

Fiscalizações do BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental), durante os seis primeiros meses de 2022, resultaram em mais de 500 pessoas autuadas e R$ 11,5 milhões em multas aplicadas por infrações ambientais de diversas categorias nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O balanço divulgado hoje (30), pela PMA diz que em MS são 27 subunidades em todo o território do Estado com sede do Batalhão na Capital. Conforme o balanço o número de 571 pessoas autuadas é inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, onde 621 pessoas foram autuados.

Já os valores das multas aplicadas foi maior que nos seis primeiros meses de 2021, onde o valor totaliza R$11.566.743,39, correspondendo a 19% a mais que no mesmo período de 2021, onde o valor de multas aplicadas foi de R$ 9.736.809,66.

A PMA explica que, valores de multas dependem muito dos tipos de infrações das autuações encontradas, pois algumas possuem valores maiores, como por exemplo, poluição em que uma única infração pode chegar a R$ 50 milhões.

As infrações predominantes mais uma vez foram contra a flora, sendo neste semestre de 2022 um total de 290 e no mesmo período de 2021 foram 335 autuações, seguidas por infrações relativas à pesca com 134 e no primeiro semestre do ano anterior de 2021 foram 146 autuações.

Além disso, 93 autos de infrações foram confeccionados por poluição, contra 95 no primeiro semestre do ano de 2021. Por infrações contra a fauna foram 54 pessoas autuadas no primeiro semestre de 2022, enquanto no mesmo período de 2021 foram 45 autuados.

Outros tipos de infrações foram expostos para efeitos estatísticos dentro dos quatro entes descritos. São eles, o transporte de produtos perigosos (agrotóxicos, combustíveis e outros), atividades sem licenciamento ambiental, além de autuações por infrações contra o ordenamento urbano e a administração ambiental.