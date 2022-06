Governo deposita salário nesta quinta-feira (30) e servidores podem sacar dinheiro amanhã

A folha de pagamento referente ao mês de junho dos 84 mil funcionários públicos ativos, inativos e pensionistas do Governo de Mato Grosso do Sul, será quitada nesta quinta-feira (30) e o dinheiro do salário dos servidores, estará disponível para saque na sexta-feira dia 1º de julho.

Segundo o Governo do Estado o valor totaliza R$ 527.642.240,48 e a antecipação do 13º salário também foi atendida pelo governador Reinaldo Azambuja que afirma ter sido um pedido dos próprios servidores.

“Recebi várias reivindicações dos sindicatos e tomamos a decisão de pagar na primeira semana de julho metade do 13° salário a todos os servidores do Mato Grosso do Sul. No ano passado também tomamos esta atitude para aquecer a economia”, descreveu o Governador.

Os sindicatos que representam os servidores elogiaram a ação do Governo do Estado, destacando que este recurso chegará em “bom momento” aos funcionários que precisam deste acréscimo na renda, além de também apoiar o comércio.

A antecipação da metade do 13° salário será pago em 5 de julho, podendo ser sacado pelos funcionários em 6 de julho, o valor corresponde a um pagamento de R$ 208.899.358,08. c

