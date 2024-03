Soldado da PM atira contra homem durante confusão em bar na Capital

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um soldado da Polícia Militar, disparou contra um homem durante uma confusão em um bar localizado no Bairro Santo Antônio.

O policial estava em uma mesa do bar com outros militares na noite do incidente (21), quando a vítima tentou dar um soco em um deles. Desequilibrado, ele caiu no chão, e em seguida o PM se levantou, já sacando a arma de sua cintura. Uma mulher que estava próxima tentou impedi-lo, mas ele disparou contra a vítima, atingindo-a na região do tórax.

Após o ocorrido, a mesma mulher deu tapas nas costas do PM, aparentemente assustada com a situação. Aos policiais que atenderam a ocorrência, O soldado afirmou que a arma disparou acidentalmente enquanto a mulher tentava segurá-lo.

No entanto como relatado no Boletim, para a delegada Joilce Ramos, responsável pelo caso, não houve legítima defesa, como o mesmo alegou e ele foi preso por tentativa de homicídio.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado grave e encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande.

Veja o vídeo:

Em nota enviada ao Jornal O Estado Online, a Polícia Militar esclarece que por parte da PMMS, foi instaurado um Inquérito Policial Militar para investigar a conduta de todos os policiais militares envolvidos que já foram afastados do serviço e estão à disposição da Administração Militar para providências cabíveis.

A PMMS esclarece que a conduta ética e profissional de seus integrantes são pilares da instituição, e não coaduna com qualquer desvio de conduta.

