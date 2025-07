Chelsea vence Palmeiras por 2 a 1 e avança à semifinal do Mundial de Clubes

O Chelsea eliminou o Palmeiras do Mundial de Clubes ao vencer por 2 a 1 na noite dessa sexta-feira (4), no Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos. Com domínio da posse de bola e maior volume de jogo, o time inglês garantiu a vaga na semifinal da competição, onde enfrentará o Fluminense, que mais cedo superou o Al-Hilal pelo mesmo placar.

A equipe londrina abriu o placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Chalobah lançou Cole Palmer entre os zagueiros Richard Ríos e Micael. O atacante girou rapidamente, driblou Micael e Giay e finalizou rasteiro no canto direito, sem chances para o goleiro Weverton. O Palmeiras sentiu o gol e teve dificuldades para se reorganizar defensivamente. Mesmo assim, Weverton evitou um prejuízo maior ao fazer boas defesas em finalizações de Cucurella e do próprio Palmer.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o time brasileiro esboçou reação. Vanderlan quase empatou de cabeça, mas o goleiro Sánchez salvou. Allan também teve uma grande chance dentro da pequena área, mas o lance foi anulado por impedimento.

Na volta do intervalo, o Verdão entrou mais ofensivo e chegou ao empate logo aos sete minutos. Richard Ríos cruzou rasteiro da direita, Estêvão dominou girando na primeira trave e finalizou com força. A bola tocou no travessão, depois na trave direita, antes de morrer no fundo das redes.

O empate animou o time brasileiro, que passou a dividir mais as jogadas e levar perigo. Paulinho quase virou o jogo em finalização rasteira, e Vitor Roque também criou uma boa jogada individual, mas falhou no passe final. O Chelsea respondeu com Madueke, que exigiu nova defesa de Weverton em chute colocado.

Aos 37 minutos da etapa final, porém, o Chelsea retomou a liderança do placar. Em cobrança curta de escanteio, Malo Gusto recebeu passe de Enzo Fernández e cruzou rasteiro. A bola desviou em Giay, tocou no braço de Weverton e entrou. O gol foi anotado como contra do goleiro palmeirense, e o abatimento dos jogadores alviverdes ficou visível em campo.

Nos acréscimos, o Chelsea ainda criou chances para ampliar. João Pedro chutou rasteiro após troca de passes e Weverton defendeu no canto. Em seguida, Madueke acertou a trave em chute forte, após leve desvio do goleiro.

O técnico Abel Ferreira enfrentou dificuldades para montar a equipe. Murilo está lesionado, enquanto Gustavo Gómez e Piquerez cumpriram suspensão. Com isso, a defesa teve Bruno Fuchs e Micael como dupla de zaga, além de Vanderlan improvisado na lateral esquerda.

Estêvão, autor do gol do Palmeiras, está de saída para o próprio Chelsea, clube com o qual já tem contrato firmado e deve se apresentar após o Mundial.

Do lado inglês, Caicedo cumpriu suspensão, e Reece James foi cortado de última hora após sentir dores no aquecimento. Pedro Neto, abalado pela morte do amigo Diogo Jota, foi titular e participou da homenagem antes do jogo, que contou com um minuto de silêncio.

Com a vitória, o Chelsea avança à semifinal e enfrentará o Fluminense.

