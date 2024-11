PM apreende 100 kg de cocaína em carro e casa de Corumbá

Equipe da PM (Polícia Militar) apreendeu, nessa sexta-feira (15), em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, 100 kg de cocaína que estavam escondidos em um carro e em uma casa da cidade.

Conforme informações, os militares faziam rondas pela rodovia Ramão Gomes, que dá acesso à Bolívia, quando abordaram o motorista de uma Chevrolet Montana, que transportava uma geladeira na carroceria.

Os ocupantes do automóvel apresentaram nervosismo, chamando atenção dos militares. Ao vistoriarem o carro, encontraram um fundo falso, onde havia diversos tabletes contendo a droga. No eletrodoméstico não havia nada.

Dando continuidade nas diligências, foram até uma casa, onde apreenderam 47 tabletes de pasta base e 17 tabletes de cocaína, além de um caderno de anotações. Ao todo foram encontrados 29 kg de maconha, 22 kg de cocaína e 48 kg de pasta base.

Os dois homens foram presos e encaminhados junto dos entorpecentes, para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado. Posteriormente, foram transferidos para a delegacia da Polícia Federal.

