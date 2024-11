Briga de bar termina com um morto a facadas em Novo Horizonte do Sul

Homem ainda não identificado foi morto a facadas, na noite dessa sexta-feira (15), em Novo Horizonte do Sul, distante 336 quilômetros de Campo Grande, após se envolver em uma briga de bar.

Conforme o site Vale do Ivinhema, a vítima discutiu com o autor, que desferiu diversos golpes de faca. Em seguida, o homem fugiu, mas foi encontrado por policiais militares em uma estrada vicinal da região.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil. O local do crime foi isolado até a chegada de peritos, que iniciaram as primeiras investigações sobre o ocorrido. O motivo da briga não foi divulgado até o momento, nem por quantos golpes a vítima foi atingida.

