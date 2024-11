Brasil e ONU-Habitat firmam acordo inédito em busca de melhores cidades no futuro

O Ministério das Cidades e a ONU-Habitat firmaram um acordo para a troca de conhecimento e a elaboração de políticas públicas voltadas para habitação, mobilidade urbana, saneamento e meio ambiente. Um memorando de entendimento foi assinado nesta sexta-feira (15), no Rio de Janeiro, com objetivo de promover o desenvolvimento urbano sustentável no Brasil.

Para a diretora-executiva do ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach, o documento é histórico e as experiências brasileiras em torno do tema servem de referência para o mundo:

“A trajetória urbana do Brasil, com legislação muito avançada, com experiências de política urbana, política habitacional, inclusivas. Também com respeito ao meio ambiente, pensando na cidade como uma casa de todos e utilizar isso no combate aos grandes desafios que a gente tem, a pobreza, a desigualdade, no enfrentamento da crise climática. É muito importante para o ONU-Habitat. E, também, é muito importante para mim que a ONU-Habitat possa ajudar o Brasil e contribuir com o seguimento dessa agenda urbana tão importante. O que acontece aqui no Brasil tem um reflexo importante em outros países, na América Latina, e no mundo em geral. Então, para mim, é um momento histórico.”

O ministro das Cidades, Jader Filho, vê a cooperação como um importante marco na política internacional e reforça que não haverá justiça climática sem uma justiça social.

“É a certeza que o Brasil está voltando, quer voltar para discussões internacionais, e ter uma brasileira. Levando a experiência que o Brasil tem, tanto seja na questão da habitação, quanto da urbanização de favelas, e outros temas urbanos, é um motivo de muito orgulho para o Brasil, que a gente possa avançar neste tema. O governo do presidente Lula tem um compromisso com a questão da habitação, a partir do Minha Casa, Minha Vida, a partir da urbanização de favelas, de outros programas, como o de regularização fundiária e as seleções do Novo PAC”, afirmou Jader Filho.

Veja aqui o acordo do Ministério das Cidades com a ONU-Habitat.

Por Agência do Governo Federal

