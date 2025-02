Pitbulls soltos em praça são mortos a tiros após atacarem morador no Bairro Estrela do Sul

Dois cães da raça pitbull foram mortos a tiros pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) após atacarem um morador na Praça do Bairro Estrela do Sul, em Campo Grande. O caso ocorreu na noite desse domingo (9).

Segundo o registro policial, a equipe foi acionada após a vítima comparecer à base informando que havia sido atacado pelos cachorros que estavam soltos na praça. Ele contou que caminhava com o seu cachorro quando foi surpreendido pelos dois animais.

Durante ronda, os agentes avistaram os pitbulls atacando outro animal, momento em que tentaram intervir para salvar o cachorro, utilizando de um spray de pimenta. No entanto, a tentativa não foi bem sucedida. Os agentes precisaram atirar contra os animais agressores, que acabaram morrendo no local. No momento da ocorrência, acontecia um evento na praça com cerca de 350 pessoas, segundo a GCM.

De acordo com uma vizinha da região, os pitbulls pertenciam a um casal de idosos que estariam no hospital.

Após o fato, a guarnição entrou em contato com a Solurb para recolher os animais mortos e, posteriormente, registrou boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada), como omissão de cautela na guarda de animais.

Ainda segundo a GCM, a intenção não era matar os animais, mas impedir o ataque e conseguir capturá-los. Como o spray de pimenta não surtiu efeito, a única solução foi fazer os disparos para preservar a vida do animal que estava sendo atacado e a integridade física das demais pessoas que estavam no evento e corriam perigo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram