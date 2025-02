Adolescente é encontrada morta e namorado de 30 anos é preso em Dourados; abuso é investigado

Gabriela Araújo Barbosa, de 17 anos, foi encontrada morta na Aldeia Bororó, em Dourados, cidade distante 230km de Campo Grande, neste domingo (9). A vítima morava com seu recente namorado, de 3o anos, identificado como Júnior.

Segundo informações do site Dourados News, Júnior relatou ter acionado o socorro assim que se deparou com Gabriela sem vida. Durante investigação, foram encontrados 12 garrafas de pinga e duas garrafas de vodka.

No entanto, testemunhas afirmaram ter escutado Gabriela gritar por socorro horas antes de aparecer morta. Pedindo por ajuda, a jovem pedia para o namorado parar pois não aguentava mais, dando indícios de abuso sexual. Com base nessas informações os policiais iniciaram a perícia. Não foram encontrados sinais de violência no corpo da jovem.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, até sair o resultado do laudo necroscópico com a causa da morte detalhadamente.

Júnior foi preso em flagrante por fornecer bebida alcoólica a menor de idade, e pelo crime de estupro de vulnerável, tendo em vista que a menina tinha apenas 17 anos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram